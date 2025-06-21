Akaryakıtta Yeniden Zam Yapıldı!

PETROL FİYATLARINA OTORİTELERDEN ETKİ

İsrail-İran savaşı sonucunda petrol fiyatları artış gösteriyor. Bu artış, akaryakıt fiyatlarına sert şekilde yansıyor. Bu gece yapılan zam ile birlikte, motorinin litre fiyatı 55 lirayı, benzinin litre fiyatı ise 52 lirayı aşıyor. Son bir hafta içinde motorine gelen zam miktarı 8,5 lira, benzine ise 4,5 lira olarak kaydedildi. Savaşın ardından brent petrolün varil fiyatı, 13 Haziran tarihinde bir günde yüzde 10 oranında yükselerek 78 dolara ulaştı. Aylık artış oranı ise savaş öncesi yükseliş ile birlikte yüzde 20’nin üzerinde oldu.

ÖNCEKİ FİYATLAR VE ZAM ORANLARI

Benzin fiyatları 12 Haziran tarihinde İstanbul’da 46,96 lira, Ankara’da 47,63 lira seviyesindeydi. Motorin ise İstanbul’da 46,27 lira, Ankara’da 47,12 lira olarak belirlendi. 13 Haziran günü benzin fiyatı İstanbul’da 48,39 lira olurken, motorin fiyatı 46,27 lira ile sabit kaldı. 19 Haziran’da ise benzin 49,97 lira, motorin ise 51,37 lira seviyesini gördü. Aynı tarihte Ankara’da benzin 50,64 TL’ye, motorin ise 52,22 TL’ye yükseldi. En son gelen zam ile birlikte İstanbul’da benzin litre fiyatı 51,50 TL’ye, motorin fiyatı ise 54,72 TL’ye çıktı. Ankara’da benzin 52,16 kuruşa, motorin ise 55,56 kuruşa ulaştı.

ARACIN DEPOSUNU DOLDURMAK İÇİN GEREKEN MİKTAR

13 Haziran tarihinden itibaren gelen zamlar ile bir dizel aracın deposunu doldurmak için 500 lira ek maliyet ödenecek. 60 litrelik depoya sahip benzinli araçla ise 270 liralık fark meydana geliyor. Güncel akaryakıt fiyatları, 21 Haziran itibariyle şu şekildedir: İstanbul Avrupa Yakası’nda bir litre benzin 51,50 TL, motorin 54,72 TL, LPG ise 25,09 TL. İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin 51,35 TL, motorin 54,60 TL ve LPG 24,49 TL olurken, Ankara’da benzin litre fiyatı 52,16 TL, motorin 55,56 TL ve LPG 24,99 TL seviyesinde. İzmir’de ise benzin 52,49 TL, motorin 55,91 TL, LPG 24,94 TL olarak belirlendi.