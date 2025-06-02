Akaryakıtta Zorunlu Dönem Başladı

AKARYAKIT SATIŞLARI YENİ SİSTEMLE BAŞLADI

Bugün itibarıyla Türkiye genelindeki tüm akaryakıt istasyonları, satışlarını Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden yapmaya başladı. Bu yeni sistem ile birlikte, taşıt tanıma birimi (TTB) bulunmayan ve sisteme kayıtlı olmayan araçlara yapılan akaryakıt satışları, vergi mevzuatları gereği geçersiz sayılacak.

BAŞVURU VE CİHAZ TAKMA SÜRECİ UYARISI

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş’un daha önce açıkladığı gibi, 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sistemin kullanımı zorunlu olacak. Bu kapsamda, kiralık ya da işletmeye kayıtlı ticari araçların sahiplerinin 2 Haziran’a kadar kayıt işlemlerini tamamlaması ve 30 Haziran’a kadar araçlarına TTB cihazı taktırmaları gerekiyor. Benzin ya da motorin dışında yakıtla çalışan taşıtlar, geçici bir muafiyetten faydalanacak ve bu araçlara 1 Temmuz’dan itibaren, 31 Aralık 2025 tarihine kadar TTB takma süresi tanınacak.

VERGİ AVANTAJI VE TAKİP KOLAYLIĞI

Yeni sistem, akaryakıt alımlarını otomatik olarak kayda geçiriyor. Bu sayede, işletmeler akaryakıt giderlerini otomatik olarak vergiden düşebiliyor. Ayrıca, Maliye departmanı harcamaları dijital olarak takip edebiliyor ve vergi denetimlerinde etkinlik sağlanıyor.