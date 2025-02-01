Akdamar Adası Tavşan İstilası Tehlikesiyle Karşı Karşıya

AKDAMAR ADASI’NDA TAVŞAN POPÜLASYONU HIZLA ARIYOR

Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’na, önceki yıllarda turist çekmek amacıyla bırakılan tavşanların sayısı hızla artıyor. Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel, “Tavşanlar hem adada tarihi yapının altını boşaltıyor, zarar veriyor hem de badem ağaçlarının köklerini yiyerek kurutuyor. Böyle giderse ada, kısa süre sonra çöl gibi olacak. Özellikle tarihi yapıya verdiği zararla birlikte kilisenin bile çökme ihtimali var” dedi. Akdamar Adası ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi, kentin önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunuyor. Bu yer, yurt içi ve yurt dışından yüzlerce turisti ağırlayarak yılın her mevsiminde ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

TAVŞANLARIN ZARARLARI GÖZLEMLENİYOR

Akdamar Adası’na önceki yıllarda tavşanlar bırakıldı. Hızla üreyen tavşanların sayısı giderek artıyor. Ada ve kilisenin çevresindeki oyuklar açmaya başlayan tavşanlar, ağaçlar ile bitki örtüsüne ciddi zararlar verince 2015 yılında yetkililer harekete geçti. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan komisyon, popülasyonu artan tavşanların adaya ve tarihi kiliseye zarar vermeye başladığı konusunda hemfikir oldu. Ardından adaya, 50 tuzak kafesi yerleştirildi ve tavşanları avlaması amacıyla 4 puhu bırakıldı. O dönem, toplanan tavşanlar başka bölgelere salındı. Ancak bu çalışma kısa sürdü ve tavşanların sayısı hızla artmaya devam etti.

UZMANLARDAN UYARI GELİYOR

Daha önce bilim insanlarının da uyarılar yaptığı Akdamar Adası’ndaki tavşanlar için Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel’den yeni bir uyarı geldi. “Bugün Akdamar Adası’ndayız. Akdamar Adası üzerindeki tarihi yapısı ve badem ağaçlarıyla çok meşhur bir yer. Her sene burada yüz binleri misafir ediyor. Turizm destinasyonu açısından oldukça önemli bir yer. Fakat uzun süredir adayı tavşanlar tehdit ediyor. Tavşanlar hem adada tarihi yapının altını boşaltıyor, zarar veriyor hem de badem ağaçlarının köklerini yiyerek kurutuyor. Böyle giderse ada kısa süre sonra çöl gibi olacak. Özellikle tarihi yapıya verdiği zararla birlikte kilisenin bile çökme ihtimali var. Akdamar Adası’ndaki tavşanlara mutlaka hızlı bir şekilde çözüm bulunması gerekir” diye konuştu.

DOĞUM ORANLARIYLA TEHLİKE ARTIYOR

Dr. Özel, tavşanların doğum oranlarının diğer hayvanlara göre fazla olduğunu belirtti. “Çünkü tavşanlar adada kontrolsüz bir şekilde artıyor. Yıllık doğum oranları diğer hayvanlara göre çok fazla. Önlem alınmazsa yüz binlerce tavşan adanın tarihiyle birlikte toprak örtüsüne de zarar veriyor. Bu da erozyona neden olacak. Yani ileride yüz binlerin ziyaret ettiği, gelecekte milyonların ziyaret etmesi beklenen Akdamar Adası kalmayacak. Buradan yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz. Acilen tavşanlara çözüm bulunmalıdır” ifadelerini kullandı.