Akdeniz’de Trakonya Balığı Tehlikesi Artıyor

POPÜLASYON ARTIŞI VE TEHLİKE

Akdeniz’de balon ve aslan balıklarının artan popülasyonu, su sıcaklığının yükselmesiyle birlikte trakonya balığının kıyıya yakın yerlerde avlanmaya başlamasına neden oluyor. Akdeniz’in tehlikeli türleri arasında yer alan trakonya, toplamda 4 farklı cinsi bulunduruyor ve avlanmak için kendini kuma gömerek gizleniyor. Özellikle “varsam” olarak bilinen en tehlikeli türü, sırt yüzgeçlerindeki zehirli dikenleriyle dikkat çekiyor. Bu balık, avına yaklaşmasını sağlamak için dikenlerini yelpaze gibi açarak bekliyor. Yüzmek için denize girenler, bu balığın üzerine farkında olmadan basmaları durumunda ise zehre maruz kalma riski taşıyor.

TEHLİKENİN BOYUTU

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Sularımızda 4 tür trakonya var. Bizim bölgemizde ‘varsam’ olarak geçen küçük tür bulunuyor. Bu balıklar kendilerini kuma gömerek gizliyor. Balığın dorsal (sırt) ve yan yüzgeçlerindeki dikenler zehirlidir. Kaçarken veya üstüne basma durumunda ayağınıza değdiği an hastanelik eder. Özellikle bu küçük tür, içlerindeki en tehlikelisidir. Zaman zaman balıkçıların ağlarında çıkıyor ve ellerine batıyor. Kollarda çürüme, dokularda ölüm meydana getiriyor” şeklinde bilgi veriyor.

ACİL DURUM YETKİNLİĞİ

Prof. Dr. Gökoğlu, bu türle temas durumunda yapılabilecekler hakkında da uyarılarda bulunuyor. “Böyle durumda yapılacak ilk şey, sıcak su uygulamasıdır. Bölgenin 40-45 dakika kadar 50 derece kadar sıcaklıktaki suda tutulması gerekiyor. Uzun süre tutulup, zehir protein olduğu için denatüre olması gerekiyor. Tür çok küçük olduğu için gözükmüyor. Balıkçıların çok dikkatli olması gerekiyor. Bu tür, kıyılara kadar da gelebiliyor ve kendisini kuma gömüyor. Plajlarda, özellikle kumluk bölgelerde, plaj ayakkabılarıyla girerek kendinizi kısmen koruyabilirsiniz” diyor.