“Akın Akınözü’nden Hande Erçel Açıklaması”

AKIN AKINÖZÜ ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Hercai dizisinde ‘Miran’ karakteriyle adını duyuran Akın Akınözü, kanser tedavisi gören annesi Özlem Akınözü’nü bu yıl temmuz ayında kaybetti. Özlem Akınözü’nün cenaze törenine katılan Hande Erçel de burada yer aldı. Akınözü’ne gazeteciler, Hande Erçel hakkında sorular yöneltti.

YENİ PROJELERİN NETLİĞİ BEKLENİYOR

Geçtiğimiz akşam Cihangir’deki bir mekandan çıkarken görüntülenen Akın Akınözü, yakın arkadaşlarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladıklarını ifade etti. Gazetecilerin “Yeni projeleriniz var mı?” sorusuna, “Bir projemiz var, ama henüz çok netleşmedi. Netleşsin, öyle konuşalım” şeklinde cevap verdi.

HANDE ERÇEL’İN ÖDÜLÜNE SEVİNDİ

Akın Akınözü, Hande Erçel’in ödül alması hakkında da, “Bilmiyordum, çok mutlu oldum onun adına” diyerek mutluluğunu dile getirdi. Gazetecilerin “Hande Hanım’ın düğününe gider misiniz?” sorusuna ise, “Tabii ki giderim, o nasıl soru!” şeklinde karşılık verdi.

ANA EVİNE DÖNMÜŞ DURUMDA

Annesini kaybeden Akın Akınözü, gazetecilerin “Burası annenizin evi mi?” sorusuna ise, “Artık ana evindeyim, buraya döndüm” diyerek, ana evinde bulunduğunu belirtti.