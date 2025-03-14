Akkuş Grup’tan Bakırköy’e Yeni Anaokulu

EĞİTİM ALTYAPISINA YENİ BİR KATKI

Efor Holding’in çatısı altında yer alan Akkuş Grup, sosyal sorumluluk anlayışına bir yenisini daha ekliyor. İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen “Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali” projesi kapsamında, Bakırköy’de 4-6 yaş arası çocuklar için 8 derslikli bir Diyanet Anaokulu inşa edilecek. Yaklaşık 3000 metrekarelik bir alana sahip olacak olan anaokulu, modern tasarımı ve güvenli ortamıyla çocukların eğitimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Projenin 2025 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Projenin hayata geçirilmesi için İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İstanbul Valiliği İl Müftülüğü ve Akkuş Grup arasında resmi bir protokol imzalandı. İmza törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Bakırköy Kaymakamı Recai Karal, İstanbul Valiliği İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ve şirket yetkilileri katıldı. Eğitim ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle tanınan Akkuş Grup, bu proje ile toplum yararına katkı sağlama hedefine bir adım daha atmış oldu.

ÇOCUKLARA YATIRIM YAPIYORUZ

Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, imza töreninde projenin önemine değindi: “Eğitime yapılan yatırımlar, geleceğe yapılan en değerli katkılardır. Bugün burada, çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için önemli bir adım atıyoruz. ‘Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali’ projesi kapsamında inşa edeceğimiz Diyanet Anaokulu, çocuklarımızın değerler eğitimi alacağı, güvenli ve modern bir yuva olacak. Biz sadece iş dünyasında değil, toplumsal kalkınmada da sorumluluk üstleniyoruz. Ülkemizin yarınlarına destek olmak bizim için bir görev. Bu projede yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. İstanbul Valiliği’ne ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederim.”

MODERN BİR YUVA YENİDEN FORMÜLE EDİLDİ

Bakırköy’de inşa edilecek olan anaokulu, 8 derslikli yapısıyla yaklaşık 3000 metrekarelik bir alanda hizmet verecek. 4-6 yaş arası çocuklar için özel olarak tasarlanan proje, modern mimarisi ve güvenli ortamıyla dikkat çekiyor. 2025 yılında tamamlanması beklenen anaokulu, çocukların erken yaşta kaliteli bir eğitim almasını sağlarken, aynı zamanda bölgedeki eğitim altyapısını güçlendirecek.

Akkuş Grup, Efor Holding’in bir parçası olarak daha önce gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle dikkati çekiyor. “Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali” projesi, şirketin eğitime ve toplumsal kalkınmaya verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor. İstanbul Valiliği ile iş birliği içinde hayata geçirilen bu proje, hem çocukların geleceğine hem de toplumun gelişimine yönelik somut bir katkı sunmayı hedefliyor.

EĞİTİMDE MODERN BİR DENEYİM

Akkuş Grup’un Bakırköy’de inşa edeceği 8 derslikli Diyanet Anaokulu projesi, eğitimde modern ve güvenli bir alan yaratmayı amaçlıyor. 2025’te tamamlanacak olan bu yatırım, İstanbul’un eğitim altyapısına değer katacak ve çocukların yarınlarına umut olmayı hedefliyor. Akkuş Grup, sosyal sorumluluk anlayışıyla bir kez daha fark yaratmaya hazırlanıyor.