Akom’dan İstanbul’a Kar Yağışı Uyarısı

SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK HAVALARDAN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, birçok şehir için önemli uyarılarda bulundu. Ülke genelinde Sibirya kökenli soğuk hava akımının gelecek hafta etkisini devam ettireceği ve İstanbul’da yarın tekrar kar yağışı olacağı duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari’nin doğusunun ise aralıklı yağışlı geçeceği öngörülüyor.

YAĞIŞLARIN ŞEKLİ VE GÖRÜNÜMÜ

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yeni haftada Akdeniz’in batısı, Ege Bölgesi ile İç Anadolu’nun batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği, geri kalan alanların ise yağışlı olacağı tahmin ediliyor. İlgili yağışların Karadeniz’in kıyı kesimleri, Güneydoğu’nun güneyi ile Doğu Akdeniz’de yağmur ve sağanak, iç bölgelerde ise kar şeklinde görülmesi bekleniyor.