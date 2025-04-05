Aksaray’da 12 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza Meydana Geldi. 10 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı. Otoyol Trafiğe Açıldı

ANKARA – NİĞDE OTOYOLUNDA ŞİDDETLİ DOLU VE YAĞMUR NEDENİYLE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Ankara – Niğde Otoyolu’nun Aksaray’ın Ortaköy ilçesi yakınlarında, şiddetli dolu ve yağmur yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ankara’dan Niğde istikametine giden 12 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kaza sonrasında diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralılar Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlarda büyük oranda maddi hasar oluştu.

KAYMAKAM KARATEPE OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Kazanın ardından Ortaköy İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Karatepe, kazazedelerle yakından ilgilenerek hem olay yerinde hem de hastanede tedavilerini takip etti. Karatepe, yaptığı açıklamada, “Otoyolumuz trafiğe açıldı” ifadelerini kullandı.