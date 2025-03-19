Aksaray’da Okullar Tatil mi? Karar Bekleniyor

BÖLGELERDE YAĞIŞ BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası Türkiye’nin birçok yerinde yağışlar etkili olmaya başladı. Aksaray ilinde ise okulların ne zaman tatil olacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok ilde daha kuvvetli kar yağışı beklediğini duyurdu. Aksaray’da okulların tatil olup olmadığı hakkında bilgi arayışları sürüyor. Ayrıca, Sivas, Kayseri ve bazı Konya ilçelerinde Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde de eğitim faaliyetleri Perşembe günü durduruluyor.

KUZEYDOĞU İLLERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren Erzurum’da, 20 Mart 2025 Perşembe sabahı itibariyle ise Elazığ’da kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) tahmin ediliyor. Bu durum, ulaşımda aksaklıklar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini gösteriyor. 17 Mart 2025 Pazartesi öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan gelecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde 90 km/saat) bekleniyor. Özellikle bu iç kesimlerde akşam saatlerine doğru etkisini kaybetmesi planlanan rüzgar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar, çatı uçması ve iç kesimlerde toz savrulması gibi durumlar söz konusu olabilir.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan yeni tahminlerde, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın batı ve iç kesimlerde zirai don olaylarına neden olacağı belirtiliyor. Beklentilere göre, 20 Mart 2025 gece saatlerinden itibaren Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında orta şiddetli, yer yer ise kuvvetli zirai don olayı bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların bu tehlikeye karşı önlem alması gerektiği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün il ve ilçelere yönelik sıcaklık tahminlerinin dikkatlice takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

OKUL TATİLİ HAKKINDA AÇIKLAMA YOK

20 Mart 2025 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerinden; Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. İç Anadolu’nun güney yüksekleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde fırtınanın 70-90 km/saat hızında geçici olarak etkili olması öngörülüyor. Bu durumlar nedeniyle ulaşımda güçlükler, çatı uçmaları ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor. Aksaray Valiliği’nden, 20 Mart Perşembe günü için henüz bir tatil duyurusu gelmedi.