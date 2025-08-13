“Mayıs Sonrası Başka Bir Ekonomik Faz”

İKONİK SÖYLEMLER VE BEKLENTİLER

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye İş Bankası, Acıbadem Sağlık Grubu ve Bayındır Sağlık Grubu’nun düzenlediği basın toplantısında yıl sonu ekonomik beklentilerini aktardı. Aran, “Bankacılık sektörünün kârlılığı olumsuz etkilendi” dedi.

FAİZ POLİTİKALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Bankacılık sektörüne dair soruları yanıtlayan Aran, ikinci çeyreğin beklenenden kötü geçtiğini dile getirerek, yıl başında 50 olan faizlerin yeniden 49’a çıkmasının bankacılık ve reel sektör kârlılığını ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Bu sürecin ardından, “Ama bu Mart ayının ortasında kesintiye uğrayan döngünün Temmuz ayı itibarıyla tekrar kaldığı yerden devam ediyor olması bizi en azından 3. çeyrek ve yılın son çeyreği için umutlandırıyor” şeklinde ifade etti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Aran, yıl sonu enflasyon ve faiz beklentileri hakkında, eğer başka bir kesinti olmasa, “Bu politikanın hem enflasyonda hem faiz indirimlerinde sonuç verebileceğini ve Türkiye’deki bu enflasyon-kur artış dengesinin artık reel sektör için öngörülebilir bir seviyeye getirebileceğini” dile getirdi. İlerleyen süreçte, “Yeter ki yeni bir kesinti olmasın” diyerek, “Eğer faiz indirim döngüsü kesintisiz bir şekilde devam eder ve yıl sonunda biz yüzde 29 enflasyonu yüzde 35’lik bir politika faiziyle görürsek, önümüzdeki yıl için makro ihtiyati tedbirlerin gevşetilmesini konuşmaya başlayabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

KREDİ KISITLAMALARI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Aran, firmaların finansman ihtiyaçlarının tekrar kredi büyüme kısıtlarının kaldırılması ile karşılanması gerektiğini vurguladı. Sorunlu kredilerin artmasına da dikkat çeken Aran, şunları belirtti: “Bu programın başladığı dönemde 2 yıl önce ayda sektör olarak 5,4 milyar lira sorunlu kredi bakiyesi yaratırken, bugün bu rakam 48 milyar liraya yükseldi. Önümüzdeki 4-5 ay boyunca bu bozulmanın devam etmesi muhtemel ama sistemik bir bozulma yaşatacak boyutta değil.”

Aran, ayrıca politika faizi yüzde 35’teyken belirlenen komisyon sınırlarının, faizler düştüğünde tekrar hayata geçirileceğini de belirterek, bankacılık sisteminin normalleşmesi gerektiğini ifade etti.