Erdoğan: Yarın katılımlar gerçekleşecek

ERDOĞAN’DAN GENÇLERE MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Gençlik İstişare Kampı kapanışında bir konuşma yaptı. Bu buluşmada, “AK Gençler olarak emanete leke bulaştırmayacak, bizi milletimize mahçup etmeyeceksiniz. Sizlere umut bağlayan milyonlara hayal kırıklığı yaşatmayacaksınız. Dünya gençliğine örnek olmaya devam edeceksiniz” şeklinde sözler ile gençliğe önemli mesajlar verdi. Erdoğan, gençlerin birleştirici ve kucaklayıcı bir anlayışla çalışmaları gerektiğini vurguladı.

ÜYELİK ARTIRMA HEDEFLERİ

AK Parti Gençlik Kolları’nın Türkiye’nin en organize ve en aktif gençlik yapılanması olduğunu belirten Erdoğan, “Gençlerin siyasi adresi hiç tartışmasız AK Parti’dir. Gençlerin demokrat amcası olarak pohpohladıkları rakibimizi gençlerimizin desteğiyle sandığa gömdük. Sadece üç ayda ailemize 130 bin yeni üye intisap etti” ifadelerini kullandı. Erdoğan, algı operasyonlarına rağmen partinin saflarını genişlettiğini ve bu büyümeyle güçlenmeye devam edeceklerini açıkladı.

GENÇLERİN ÖNEMİ

“Sevgili gençler, sizler hem ülkemizin hem de partimizin güçlü teminatısınız” diyen Erdoğan, gençlerle birlikte yürümekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlerin, tarihte büyük devrimleri gerçekleştiren nesil olduğunu hatırlatarak, “Her biriniz Sultan Fatih’in, peygamber efendimize müjdesine mahzar olduğu yaştasınız” şeklinde bir mesaj verdi.

GEÇMİŞİ ANLATAN ANILAR

Erdoğan, Siirt’te cezaevine girdiğinde halkına “2000’li yılların Türkiyesi sizin, aydınlık ve güzel Türkiye’niz olacak. Ama bunun için hepimizin çok çalışması gerekiyor” diyerek her bireyin üstüne düşen ödevi iyi yapması gerektiğini hatırlattı. Gençlerin kendilerine verdikleri söze sadık kaldığını belirterek, “Rabbime hamd olsun ki; şahsıma sizin gibi mücadele arkadaşları verdi” dedi.

ZORLU YOLCULUK

23 yıldır Türkiye’yi yönettiklerini belirten Erdoğan, “İnşallah yarın 24’üncü yaşımızı gururla kutlayacağız. Bu zorlu yolculukta engelleri birlikte aştık, saldırıları birlikte göğüsledik” diye belirtti. Türkiye Yüzyılı hedefinin yanında gençlerin de olacağına inandığını iletti.

TERÖRSÜZ BİR GELECEK

Erdoğan, “Terörsüz Türkiye’yi sabırla, samimiyetle inşa ediyoruz” diyerek, “Yapamazsınız, başaramazsınız diyenlere kulak asmayacağız. Kim hangi engeli çıkartırsa çıkarsın, sizlere terörün olmadığı bir Türkiye’yi inşallah biz teslim edeceğiz” ifadesini kullandı.

MUHALEFETE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Konuşmasında CHP Genel Başkanı’nı da eleştiren Erdoğan, “Kendince polemik üretmeye çalışıyor. Söylemlerine bakıyoruz, hiçbir derinlik yok” şeklinde konuştu. Erdoğan, muhalefetin durumunu dile getirirken, “Bir tarafta itiraflarla gün yüzüne çıkan soygunun büyüklüğü, diğer tarafta diyet borcundan dolayı bu soygunu savunmak zorunda kalmanın utancı sayın Özel’in dengesini fena halde bozuyor” dedi.

KÜLTÜREL ELEŞTİRİLER

Erdoğan, “Batılı televizyon kanallarına ülkesini şikayet edenler, AK gençliğe ne ahlak ne de vatan dersi verebilir” diyerek muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. Yarın partinin kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını dile getirerek dayanışma vurgusunda bulundu.

Erdoğan, “Partimizin emektarlarıyla bir araya geleceğiz. Dayanışmamızı güçlendireceğiz” diyerek, geleceğe dair umut dolu bir mesaj verdi.