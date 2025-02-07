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Aksaray’da Sobadan Sızan Gaz Zehirlenmesi

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GECE İÇİNDE KİRLİ HAVA SORUNU

Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde yaşayan Döne Koçak (38) ile çocukları Ravza Dudu (16), Buse (13), İkra Naz (8) ve Furkan Efe Koçak (2) ile ilgili kaygılar sabah saatlerinde alevlendi. Yakınları, aile üyelerinden haber alamayınca eve geldi. Eve girdiklerinde, anne ve çocuklarını yarı baygın bir şekilde yatar vaziyette buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ YOĞUN MÜDAHALEDE BULUNDU

Olayın fark edilmesi üzerine, hemen sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine ulaşan ambulanslar, Döne Koçak ve çocuklarını Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Yapılan incelemelerde, ailenin sobadan sızan gazdan zehirlendiği anlaşıldı. Özellikle durumları ağır olan Ravza Dudu, Buse, İkra Naz ve Furkan Efe Koçak, daha ileri tedavi için Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Döne Koçak ise tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

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