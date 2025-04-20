Aksungur’un Yüksek Başarısı 40 Bin Feet

AKSUNGUR YÜKSEKLİK REKORU KIRDI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı AKSUNGUR, milli motor TEI-PD170 ile 40 bin feet yüksekliğe ulaştı. TUSAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, AKSUNGUR, yerli ve milli olarak geliştirilen TEI-PD170 motoruyla gerçekleştirdiği uçuşta en yüksek irtifasına çıkarak önemli bir başarı elde etti. Aynı zamanda bu uçuş, ASELSAN tarafından geliştirilen milli kamera AF500 ve ASPİLSAN’ın geliştirdiği milli ısıtıcılı bataryanın da test edildiği en yüksek irtifa olma özelliğini taşıyor.

REKORLAR GÜÇLENDİRİYOR

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKSUNGUR’un 40 bin feet yükseklik denemesiyle bir başarı daha kazandırdığını belirtti. Demiroğlu, “Aldığımız her başarıyla daha da yükseğe çıkıyor ve geleceğe daha da güçlü adımlarla yürüyoruz. Güçlü bir geleceğin teminatı olan bu başarıyla gurur duyuyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.” şeklinde ifadeler kullandı.

YENİ YETENEKLERLE DOLU

AKSUNGUR, çeşitli faydalı yüklerle ve yeni yeteneklerle donatılarak, geçtiğimiz hafta ASELSAN üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabetle vurmayı başardı. Bu gelişmeler, insansız hava aracının ilerleyen dönemlerde daha da önemli görevler üstleneceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.