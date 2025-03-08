Al-Nassr ve Al-Shabab 2-2 Berabere Kaldı

MAÇIN GENEL DURUMU

Suudi Arabistan Pro Lig’in 24. hafta karşılaşmasında Cristiano Ronaldo’nun takımı Al-Nassr, Fatih Terim’in yönetimindeki Al-Shabab’ı evinde ağırladı. Karşılaşma Al-Awwal Park’ta gerçekleşti ve 2-2 berabere sonuçlandı. Konuk takım, 44. dakikada Abderrazak Hamdallah’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında Ayman Yahya ile eşitliği sağladı. İlk yarının skorunu belirleyen gol ise 45+2’de Cristiano Ronaldo’dan geldi. Portekizli yıldızın sağ çaprazdan attığı gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.

KIRMIZI KART VE PUAN DURUMU

Al-Nassr, 52. dakikada Al Fatil’in gördüğü kırmızı kartla bir oyuncusunu kaybetti. Bu sonuçla Al-Shabab, 40 puanla 6. sırada kalırken, Al-Nassr puanını 48’e çıkararak 4. sırada yer aldı. Al-Shabab’ın ligdeki yenilmezlik serisi 4 maça ulaştı. 71 yaşındaki teknik adam Fatih Terim, Suudi ekibi ile ligde 12, toplamda ise 13. maçına çıkmış oldu. Bu süreçte Terim’in öğrencileri, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle bir performans sergiledi.

HAFTA İÇİ YAŞANANLAR VE GELECEK MAÇLAR

Al-Shabab futbolcularının hafta içinde maaşlarını almadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmadıkları bildirildi. Ligde bir sonraki hafta Al-Shabab, Al Orouba’yı ağırlarken, Al-Nassr ise Al Kholood’u konuk edecek.