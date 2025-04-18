Al Shabab Eşit Kaldı, Seri Bitti!

MAÇIN DETAYLARI

Suudi Arabistan Pro Lig’in 28. haftasında Al Shabab ile Al Akhdoud takımları bir araya geldi. Başkent Riyad’daki Al Shabab Stadyumu’nda yapılan karşılaşmada, iki takım da sahadan galibiyetle ayrılamadı. Maç, golsüz eşitlikle sonuçlandı.

AL SHABAB’IN SERİSİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte Fatih Terim’in teknik direktörlüğündeki Al Shabab, 3 maçlık galibiyet serisini kaybetmiş oldu. 50 puana ulaşan Al Shabab, ligde 6. sırada yer alırken, Al Akhdoud ise 25 puanla 16. sırada kendine yer buldu.