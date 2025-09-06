Gündem

Alaattin Köseler İçin Tutuklama Kararı

alaattin-koseler-icin-tutuklama-karari

ALAAATTİN KÖSELER HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de olduğu 13 tutuklu sanık hakkında yürütülen ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından oluşan soruşturmayı tamamladı.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMI TALEBİ

Duruşma savcısı, Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin tutukluluk halleri için devam talebinde bulundu. Bununla birlikte, tutuksuz sanık Yıldız Güneş’in tutuklanmasını istedi.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Metin Ülgey, Fidan Gül, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı ve Tamer Çapraz’ın tutuklulukta geçirdikleri sürenin göz önünde bulundurularak tahliye edilmelerini talep etti. Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Ancak, Alaattin Köseler’in tahliyesine savcılık itiraz etti.

ALAAATTİN KÖSELER İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Son gelişmelere göre, mahkeme savcılık tarafından yapılan tahliye itirazını kabul etti ve Alaattin Köseler için yeni bir tutuklama kararı verdi.

ÖNEMLİ

Dünya

Paşinyan’ın Uçağı Azerbaycan Hava Sahasından Geçti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın uçağının Azerbaycan hava sahasını kullanması, barış sürecine katkı olarak yorumlandı. Açıklama, Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan tarafından yapıldı.
Gündem

İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 80

Yağış ve kazalar nedeniyle megentteki trafik yoğunluğu yüzde 80'e yükseldi. Ana yollar üzerindeki sıkışıklık sürücüleri olumsuz etkilerken, Avrupa Yakası'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.