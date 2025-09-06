Alaattin Köseler İçin Tutuklama Kararı

SON DAKİKA GELİŞMESİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu 26 sanık, ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından yargılanıyor. Soruşturma tamamlandıktan sonra, duruşma savcısı sanık Alaattin Köseler ile birlikte bazı sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

TUTUKLULUK HALLERİ

Savcı, Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci için tutukluluk hallerinin devamını, tutuksuz sanık Yıldız Güneş’in de tutuklanmasını istedi. Diğer taraftan, savcı Metin Ülgey, Fidan Gül, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı ve Tamer Çapraz’ın tutuklulukta geçirdikleri sürenin göz önünde bulundurularak tahliye edilmelerini talep etti.

TAHLİYE VE İTİRAZ

Ana mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Ancak Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine yönelik savcılık itirazda bulundu. Bugün yaşanan gelişmede, mahkeme, savcılığın itirazını kabul ederek Alaattin Köseler için tekrar tutuklama kararı verdi. Bu durum, soruşturmanın devamlılığı ve adaletin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.