Alacak Verecek Meselesinde Silahlı Yaralama

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi üzerinde, dün akşam saat 21.30 sıralarında, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden bir kavga meydana geldi. Bu kavga sırasında M.Ö., motosikletle seyir halindeki iki kişiyi silahla yaraladı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine bölgeye hemen polis, olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. M.Ö. olay yerinde polis tarafından gözaltına alınırken, bacaklarından yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi ve hastanede tedavi altına alındıkları kaydedildi.

ARAÇLARA VERİLEN ZARAR

Olay sırasında, mermilerin isabet etmesi sonucu iki araçta da hasar oluştu. Araçlardan birinin tekerlek ve camında, diğerinin ise kapı kısmında mermi izleri belirlendi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı ifade edildi. Bu arada, yaralılardan birinin ambulans beklerken görüntüsü çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu görüntülerde, yaralıya ilk yardım uygulandığı anlar kaydedildi.