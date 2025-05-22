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Alanya’da Güneşlenen Türist Hayatını Kaybetti

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ALANYA’DA TURİSTIN HAYATI KAYBETMESİ

Antalya’nın Alanya ilçesinde, Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi’ndeki bir otelin plajında güneşlenen turistin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Denizin kıyısında kumlar üzerinde uzanan Ilme Elisabeth Erna Hinkel, bir süre hareketsiz kalınca çevredeki insanlar durumu fark etti.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİBİ GÖNDERİLDİ

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletildi. Gelen ihbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucunda Hinkel’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hinkel’in cansız bedeni Alanya Belediye Mezarlığı morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hinkel’in 17 Mayıs’ta Alanya’ya geldiği, konakladığı otelden ise 26 Mayıs’ta çıkış yapacağı öğrenildi.

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