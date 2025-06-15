Alanya’da Motosiklet Kazası Gerçekleşti

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Alanya ilçesinde, gençlerin hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, gece saatlerinde Konaklı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, Hasan Yılmaz (21) yönetimindeki 07 BUG 207 plakalı motosiklet ile Ömer Faruk Karakoç’un (24) kullandığı 72 ABE 238 plakalı motosiklet kafa kafa çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hasan Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan diğer sürücü Ömer Faruk Karakoç hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden iki gencin cenazeleri Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.

KAMERALARA YANSIMASI

Öte yandan, motosikletlerin kafa kafaya çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.