Alanya’da Otel Yangını: 622 Turist Tahliye Edildi

ANTALYA’DAKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Antalya’nın Alanya ilçesindeki 8 katlı bir otelin eksi 1’inci katında yangın çıktı ve bu durum büyük bir paniğe yol açtı. Gece saatlerinde meydana gelen olay, Alanya’nın Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan 5 yıldızlı otelin bodrum katında başladı. Yangının, bodrum kattaki hamam-sauna bölümünde yer alan yıkama ve kurutma makinelerinin bulunduğu alanda elektrik kontağından çıktığı üzerinde duruluyor. Yangını fark eden otel çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

GÜVENLİ TAHLİYE GERÇEKLEŞTİ

İhbarın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Birimi ile Payallar, İncekum, Manavgat ve Gazipaşa itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip ve ambulans olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan turistleri kurtarma çalışması başlattı. Yangın söndürme çalışmalarının ardından içeride bulunan yaklaşık 622 turist güvenli bir şekilde tahliye edildi. Ancak astım hastalığı bulunan 3 turist, olay yerindeki ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Dumandan etkilenen diğer kişiler için otel çevresinde bekleyen ambulanslarda ilk yardım yapıldı.

CILGINLIKLAR VE YARDIMSEVERLİK

Yangının hemen akabinde Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye ekipleri, 10 itfaiye aracı ve 40 personel ile yangına müdahaleye başladı. Ayrıca Alanya Belediyesine bağlı sulama tankeri de destek verdi. İtfaiye ekipleri ve otel personeli, turistlerin güvenli bir şekilde oteli terk etmelerini sağlarken, dumandan etkilenenlere ayran ikram edildi. Tahliye edilen ancak odalarına giremeyen turistlerin bir kısmı, otelin havuz kenarındaki şezlonglarda beklemeyi tercih etti. Daha sonra tahliye edilen turistler civardaki diğer otellere yönlendirilirken, bazıları ise minibüs ve otobüslerle farklı otellere götürüldü.