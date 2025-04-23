Alarko Holding’den Kritik Teklif!

HİSSE SATIŞI DUYURUSU

Alarko Holding, Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki %20’lik hissesini, ortağı Carrier HVACR Investments B.V.’ye satmak için resmi bir teklif yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Carrier’ın teklifi kabul etmemesi halinde hisselerin borsada satışa sunulabileceği” bilgisi paylaşıldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLATILDI

Alarko Holding Yönetim Kurulu, 9 Ekim 2024 tarihinde aldığı kararla, şirketin elindeki Alarko Carrier paylarının tümünün ya da bir kısmının Carrier’a satılması ya da tam tersine, Carrier’ın sahip olduğu Alarko Carrier paylarının tamamının ya da bir kısmının Alarko Holding tarafından alınması yönünde görüşmelere başlanmasına karar verdi. Şirket, bu potansiyel işlemin belirsizliği sonucunda, içsel bilginin kamuya açıklanmasını ertelemişti.

TEKLİFİN KABULÜ VE SEÇENEKLER

Ancak, erteleme sebeplerinin sona erdiği belirtilerek, Alarko Carrier sermayesindeki %20’lik hissenin Carrier’a satışı için teklif sunulduğu duyuruldu. Carrier’ın teklifi kabul etmemesi durumunda, hisselerin borsa satışının yanı sıra farklı alternatiflerin değerlendirileceği ifade edildi. Alarko Holding, bu işlemin Alarko Carrier’in kontrol yapısında herhangi bir değişiklik yaratmayacağını vurguladı.