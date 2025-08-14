alaska-da-trump-putin-zirvesi-bekleniyor

ABD BAŞKANI TRUMP VE RUSYA LİDERİ PUTİN’İN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin’in yarın Alaska’da Türkiye saatiyle 22:30’da buluşması bekleniyor. Görüşme ile ilgili olarak son açıklamalarda bulunan Trump, “Putin bir anlaşma yapmak istiyor” dedi. Trump, “Rusya’ya yönelik yaptırım tehdidi, Putin’in görüşme kararında etkili olmuş olabilir.” şeklinde ifade etti. Ayrıca ikinci bir görüşme için Ukrayna lideri Zelenski’yi arayacağını belirten Trump, “Kötü bir görüşme geçirirsek kimseyi aramayacağım” diye ekledi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısının olup olmayacağını bilmediğini söyleyen Trump, kendisinin bu konu ile ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

GÖRÜŞME SONRASI KREMLİN’DEN AÇIKLAMALAR

Kremlin Sarayı, Putin ile Trump arasında yarın Alaska’da yapılacak görüşmenin ardından herhangi bir belgenin yayınlanmasını beklemediklerini duyurdu. Kremlin, “Trump, en karmaşık sorunları çözmek için eşi benzeri görülmemiş bir yaklaşım sergiliyor. Bu eylemler Moskova ve Putin tarafından büyük takdir görüyor. Alaska’da yapılacak Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarını şimdiden tahmin etmek yanlış olur.” ifadelerini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN GÖRÜŞME ÜZERİNE YORUMLARI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “ABD, Ukrayna’daki barış için her şeyi yapacak. Trump-Putin görüşmesinden umutluyuz ama barış için anlaşmak Rusya ve Ukrayna’ya kalmış.” diyerek görüşmenin önemine değindi.

ZİRVE İLE İLGİLİ İÇERİKLER NETLEŞİYOR

Trump ve Putin arasındaki dördüncü zirve olarak tarihe geçecek bu önemli görüşmeye ilişkin detaylar da netleşiyor. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşhakov, görüşmenin adresinin Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson Üssü olacağını açıkladı. Uşakov, üssün yakınlarındaki Sovyet askerlerine ait mezarların sembolik anlam taşıdığını belirtti. Türkiye saatiyle 22:30’da başlayacak görüşmede önce tercümanların katılımıyla yüz yüze toplantı yapılacak; ardından iki ülke heyetlerinin katılımıyla müzakereler devam edecek. Müzakereler, çalışma kahvaltısıyla sürecek. Görüşmelerin ardından liderlerin kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. Uşakov, zirvenin ana başlığının Ukrayna savaşı ve uluslararası güvenlik olacağını ifade etti. Ayrıca Putin ve Trump’ın ticaret ve ekonomideki yüksek potansiyelli işbirliğini de değerlendireceklerini bildirdi. Zirvede, her iki heyette de beş üst düzey yetkilinin yer alacağını duyuran Uşakov, katılımcı sayısının “görüşmelerin hassas niteliği” nedeniyle sınırlı olacağını sözlerine ekledi. Zirve öncesi her iki taraf da son hazırlıklarını yaparken, Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada Putin’in Trump ile görüşmeye yönelik hazırlıklar kapsamında Rus yetkililerle toplantı düzenlediği bilgisi verildi. Putin, toplantının başında ABD yönetiminin Ukrayna krizinin çözümünde enerjik ve samimi bir çaba gösterdiğini dile getirdi. “ABD yönetimi, krizi sonlandırmak ve bu çatışmaya dahil olan taraflar için faydalı olacak anlaşmalara ulaşmak için ülkelerimiz arasında, Avrupa’da ve tüm dünyada uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için çabalıyor.” şeklinde konuştu.