Alaska’daki Uçak Kazası: Enkaz Bulundu

UÇAĞIN KAYBOLUŞU VE BULUNMASI

ABD’nin Alaska eyaletinde Unalakleet şehrinden Nome’a doğru hareket eden Bering Air’a ait Cessna 208B Grand Caravan tipi küçük yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Uçağın enkazı, ABD Sahil Güvenliği tarafından Nome yakınlarında bulundu.

ENKAZDA BULUNAN CANSIZ BEDENLER

Yapılan açıklamada, uçaktaki 10 kişiden 3’ünün cansız bedeni bulunduğu belirtildi. Diğer 7 kişinin uçağın içinde olduğu, ancak henüz kendilerine ulaşılamadığı aktarıldı. Ayrıca, ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sosyal medya hesabından uçaktaki 10 kişinin yaşamını yitirdiğine dair bilgi verdi.

HAVACILIK FELAKETLERİ SERİSİ

Bu trajik kaza, ABD’de son bir haftada yaşanan üçüncü havacılık kazası olarak kayıtlara geçti.