Alaska Zirvesi: Ateşkes, Anlaşma Yok

ALASKA ZİRVESİ VE SONUÇLARI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bir araya getiren Alaska Zirvesi sona erdi. Zirve, uluslararası basında geniş yer buldu. Amerikan New York Times gazetesi, “Trump, Putin’e kırmızı halı serdi, yine de bir barış anlaşmasına varamadı.” başlığını kullanarak, ABD Başkanı’nın Nobel Barış Ödülü için barış arayışında uzun bir yol kat ettiğini belirtti. Gazete, “Kırmızı halı ve uçakların sergilenmesinin ardından zirveden Putin ile yeniden görüşme dışında eli boş ayrıldı.” değerlendirmesini yaptı.

YEMEK PLANI VE BASIN TOPLANTISI

Washington Post gazetesi, Trump ve Putin’in herhangi bir anlaşmaya varamaması üzerine yemek planını iptal ederek zirveyi erken sonlandırdığını yazdı. İki liderin basın toplantısının ardından soruları yanıtlamaması da dikkat çekildi. Gazete, ABD Başkanı’nın Rus lider için düzenlediği karşılama seremonisi hakkında detaylı bir analiz sundu. “Putin için güzel bir gündü çünkü kendi halkına dünyanın en güçlü adamı tarafından bir soylu gibi karşılandığını gösterme fırsatı buldu” yorumunu yaptı.

İNGİLİZ BASININDAN DEĞERLENDİRMELER

İngiliz The Telegraph gazetesi, görüşmelere “Putin ve Trump Ukrayna’da barış için anlaşma sağlayamadı.” başlığını atarak ABD Başkanı’ndan alıntı yaptı. Gazete, “Görüşme başarılıydı ancak anlaşma olmadı.” ifadelerine yer verdi. Diğer bir İngiliz gazetesi, Independent, Trump’ın zirve sonrası basın toplantısındaki bir açıklamasını öne çıkardı. Manşetinde “Anlaşma yapılana kadar anlaşma yapılmış sayılmaz.” ifade edildi. İki liderin savaş konusunda hemfikir oldukları ancak ateşkes için ortak bir zeminde buluşamadıklarına vurgu yapıldı.

BBC’NİN ANALİZİ VE TRUMP’IN DURUMU

BBC, “Ateşkes yok, anlaşma yok.” manşetiyle zirvenin sonuçlarını değerlendirdi. Analizde zirvenin Trump, Putin ve Ukrayna için ne anlama geldiği sorgulandı ve “Kendisini barış elçisi ve anlaşmacı olarak tanıtmayı seven Trump’ın Alaska’dan ikisini de almadan ayrıldığı anlaşılıyor.” ifadelerine yer verildi. ABD Başkanı, daha önce zirvedeki başarısızlık oranını yüzde 25 olarak açıklamıştı. BBC’nin haberinde bu durumun gerçekleştiği belirtilerek, “Anlaşma sağlanamaması Trump’ın iç ve dış siyasette prestijine zarar verecektir.” denildi.