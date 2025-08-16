Alaska Zirvesi: Ateşkes Yok, Anlaşma Yok

ABD BAŞKANI VE PUTİN ARASINDAKİ ALASKA ZİRVESİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bir araya getiren Alaska Zirvesi sona erdi. Zirve, uluslararası medyanın dikkatini çekti ve birçok gazete tarafından manşetlere taşındı. Amerikan New York Times gazetesi, “Trump, Putin’e kırmızı halı serdi, yine de bir barış anlaşmasına varamadı.” başlığını attı. Gazete, ABD Başkanı’nın Nobel Barış Ödülü için barış arayışında ilerleme kaydettiğini yazdı. “Kırmızı halı ve uçakların sergilenmesinin ardından zirveden Putin ile yeniden görüşme dışında eli boş ayrıldı” değerlendirmesinde bulundu.

ERKEN SONLANDIRMA VE MEDYA İLGİSİ

Washington Post gazetesi, Trump ve Putin’in anlaşmaya varamaması üzerine yemek planının iptal edilerek zirvenin erken sona erdiğini aktardı. İki liderin basın toplantısının ardından soru almaması da dikkati çeken bir diğer unsur oldu. ABD Başkanı’nın Rus lider için düzenlediği karşılama seremonisi hakkında gazete detaylı bir analiz paylaştı. “Putin için güzel bir gündü çünkü kendi halkına dünyanın en güçlü adamı tarafından bir soylu gibi karşılandığını gösterme fırsatı buldu” ifadesine yer verildi.

PUTİN VE TRUMP’IN GÖRÜŞMESİ

İngiliz The Telegraph gazetesi, görüşmeye dair “Putin ve Trump Ukrayna’da barış için anlaşma sağlayamadı” başlığını kullandı. ABD Başkanı’ndan alıntı yapan gazete, “Görüşme başarılıydı ancak anlaşma olmadı” açıklamasını aktardı. Başka bir İngiliz gazetesi olan Independent, ABD Başkanı Donald Trump’ın zirve sonrası basın toplantısındaki sözlerine yer verdi. Manşetinde “Anlaşma yapılana kadar anlaşma yapılmış sayılmaz.” ifadelerini kullandı. İki liderin savaş konusunda hem fikir oldukları ancak ateşkes için ortak bir zemin bulamadıkları ifade edildi.

ZİRVENİN SONUCU VE ANALİZLER

BBC ise manşetinde “Ateşkes yok, anlaşma yok.” dedi. Zirvenin Trump, Putin ve Ukrayna için ne anlama geldiğini sorguladı. Analiz haberde zirvenin Trump’ın anlaşma sağlama profilini zedelediği yorumuna yer verildi. “Kendisini barış elçisi ve anlaşmacı olarak tanıtmayı seven Trump’ın Alaska’dan ikisini de almadan ayrıldığı anlaşılıyor.” şeklinde bir ifadeye yer verildi.

ABD Başkanı daha önce yaptığı açıklamada zirvedeki başarısızlık oranını yüzde 25 olarak belirtmişti. BBC’nin haberinde bu ihtimalin gerçekleştiğine dikkat çekilerek, “Anlaşma sağlanamaması Trump’ın iç ve dış siyasette prestijine zarar verecektir.” ifadesi yer aldı.