Alaska Zirvesi’nden Barış Mesajı Verdi

ERDOĞAN’DAN ALASKA ZİRVESİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’ın Alaska’da buluştuğu zirve hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, zirvenin önemli bir etki yarattığını belirterek, “ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırıyor” dedi.

BARIŞ İÇİN TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Cumhurbaşkanı, “Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyoruz, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temeli olmasını diliyoruz” şeklinde ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin barışın sağlanması ve kalıcı bir çözüm için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.