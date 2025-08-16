Alaska Zirvesi Sonrası: Ateşkes Ve Anlaşma Yok

ALASKA ZİRVESİ’NİN SONU

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya geldiği Alaska Zirvesi sona erdi ve bu zirve, uluslararası medya tarafından geniş bir şekilde yer aldı. Amerikan New York Times gazetesi, “Trump, Putin’e kırmızı halı serdi, yine de bir barış anlaşmasına varamadı.” başlığını tercih etti. Gazete, Trump’ın Nobel Barış Ödülü’ne adaylık süreci kapsamında barış arayışında belli bir mesafe kat ettiğini vurguladı. “Kırmızı halı ve uçakların sergilenmesinin ardından zirveden Putin ile yeniden bir görüşme dışında eli boş ayrıldı,” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

YEMEK PLANININ İPTALİ

Washington Post gazetesi, zirvede Trump ve Putin’in anlaşmaya varamaması sonucunda yemek planını iptal ederek görüşmeyi erken sonlandırdığını aktardı. İki liderin basın toplantısında soru almaması ise dikkat çekti.

PUTİN İÇİN GÜZEL BİR GÜN

ABD Başkanı’nın Rus lider için gerçekleştirdiği karşılama seremonisi hakkında geniş bir analiz yayımlandı. Gazete, “Putin için güzel bir gündü çünkü kendi halkına dünyanın en güçlü adamı tarafından bir soylu gibi karşılandığını gösterme fırsatı buldu,” yorumunu yaptı.

BARİŞ ANLAŞMASI SAĞLANAMADI

İngiliz The Telegraph gazetesi, görüşme ile ilgili “Putin ve Trump Ukrayna’da barış için anlaşma sağlayamadı,” başlığını kullandı. Trump’dan alıntılara yer veren gazete, “Görüşme başarılıydı ancak anlaşma olmadı,” açıklamasını paylaştı.

ORTAK ZEMİN BULAMADILAR

Independent gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın basın toplantısındaki ifadelerine yer vererek, “Anlaşma yapılana kadar anlaşma yapılmış sayılmaz,” manşetini attı. İki liderin savaş konusunda hemfikir olduğu ancak ateşkes için ortak bir zemin bulamadıkları vurgulandı.

AÇIKLAMALARDAN ÇIKAN SONUÇLAR

BBC, “Ateşkes yok, anlaşma yok,” manşetini atarak zirvenin Trump, Putin ve Ukrayna için ne anlama geldiğini sorguladı. Analiz, zirvenin Trump’ın anlaşma sağlayan imajını zedelediği yorumuna yer verdi. “Kendini barış elçisi ve anlaşmacı olarak tanıtmayı seven Trump’ın Alaska’dan ikisini de almadan ayrıldığı anlaşılıyor,” ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı daha önce yaptığı bir açıklamada zirvede başarısızlık oranını yüzde 25 olarak belirtmişti. BBC’nin haberinde bu ihtimalin gerçekleştiği ifade edilerek, “Anlaşma sağlanamaması Trump’ın iç ve dış siyasette prestijine zarar verecektir,” denildi.