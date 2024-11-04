Albayrak Beton Halka Arz İçin Başvurdu

ALBAYRAK BETON HALKA ARZ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Albayrak Beton, halka arz kararı aldı. Şirketten yapılan duyuruya göre, Türkiye’nin önde gelen hazır beton üreticileri arasında bulunan ve nitelikli gayrimenkul projeleri geliştiren Albayrak Beton, ekim ayı itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz başvurusunu gerçekleştirdi. Halka arz sonrası payların Borsa İstanbul’da işlem görmesi için aynı zamanda BİST’e de başvuru yapan Albayrak Beton, paylarının sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilmesini planlıyor.

HALKA ARZ HEDEFİ KURUMSALLAŞMA

Halka arz süreci hakkında kısa bir bilgilendirme yapan Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, “Halka arzdaki öncelikli hedefimiz şirketimizi kurumsallaştırmak, ömrünü uzatmak ve sürdürülebilir olmaktır. Diğer yandan şirketimize halkı ortak etmeyi istedik. Çünkü en iyi ortak halktır. Finansal desteği halktan almayı tercih ettik. Bu şekilde para kazanacak ve yatırımlar yapacağız. Halk da bundan para kazanacak” şeklinde konuştu. Albayrak Beton’un halka arz süreci ise Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yönetilecek.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜME HEDEFİ

Şirketin ana faaliyet konusu hazır beton üretimi olmakla birlikte, 2008 yılı itibariyle inşaat sektöründe gayrimenkul üretimini sürdürüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre Türkiye genelinde 1.020 şirket arasında 15’inci sırada yer alan Albayrak Beton, pek çok önemli markanın ve Anadolu Yakası’ndaki metro projelerinin beton tedarikçisi oluyor. Şirket, bugüne kadar altı projede toplam 411 kişiyi ev sahibi yaparken inşaat alanında da dört yeni projenin inşasına başlamış durumda.

YENİ PROJELERLE BÜYÜME CONTINUE

Albayrak Beton’un son zamanlarda tanıttığı projeleri arasında ‘Teraphill 15’, ‘Moonpark Koru’, ‘Teraphill Loft’ ve ‘Villa Rise’ yer alıyor. Şirketin bu yeni projeleriyle birlikte mevcut pazarını genişletmeyi ve yeni yatırımlara imza atmayı hedefliyor.