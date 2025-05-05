Alcatraz Geri Geliyor! Trump Emretti

YENİ AÇILIŞ İÇİN TALİMAT

ABD Başkanı Donald Trump, California’nın San Francisco kentindeki 1963’te kapatılan Alcatraz hapishanesinin yeniden açılması amacıyla Federal Cezaevleri Bürosu’na direktif verdi. Bu hapishane, “azılı suçlular” için restore edilecek ve kapasiteleri genişletilecek.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, ABD’nin şiddet yanlısı suçlularla mücadele ettiğini vurguladı. Yeniden açılması için Federal Cezaevleri Bürosu, Adalet Bakanlığı, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın ortak bir çalışma yapacağını belirtti.

MÜZE OLARAK KULLANILIYORDU

Alcatraz Adası, San Francisco Körfezi’nde yer almakta ve 1934-1963 yılları arasında yüksek güvenlikli bir federal hapishane olarak faaliyet gösteriyordu. Al Capone gibi ünlü suçluların tutulduğu bu hapishane, zor kaçış koşulları ve sert düzenlemeleriyle tanınıyordu. 1963’te yüksek işletme maliyetleri sebebiyle kapatılan hapishane, 1973 yılından bu yana Ulusal Park Servisi tarafından müze olarak işletiliyor ve yılda yaklaşık 1,5 milyon turist ile ziyaret ediliyor.

KÜLTÜREL ETKİSİ VE MEDYA YANSIMALARI

Alcatraz, sinema ve televizyon dünyasında önemli bir sembol haline geldi. 1979 yılında Clint Eastwood tarafından oynanan “Escape from Alcatraz”, 1996’daki “The Rock” filmi ve 1962 yapımı “Birdman of Alcatraz” gibi yapımlar, hapishanenin ününü pekiştirdi. Bu projeler, hapishanenin tarihini ve kaçış hikayelerini kurgusal ve gerçekçi yönleriyle ele aldı.

GELİŞİM PLANI

Trump’ın verdiği talimat, hapishanenin “en acımasız ve şiddet yanlısı suçluları” barındıracak şekilde yeniden inşasını içeriyor. Ancak bu projenin hangi zaman diliminde hayata geçirileceği ve uygulanabilirliği hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor. Ulusal Park Servisi’nin ada üzerindeki mevcut kontrolü, projenin nasıl gerçekleştirileceği konusunda belirsizlik yaratıyor.