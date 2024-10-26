Alçiçek’in HDP Üyeliği ve Terör Bağlantısı

HAKKARİ’DE TERÖRİST FAALİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hakkari’de 2014 yılında HDP Merkez İlçe Başkanlığında yöneticilik yapan Alçiçek’in, terör örgütü PKK’nın propagandasını içeren yürüyüş ve açıklamalara katıldığı belirlendi. Kent merkezinde 7 Nisan 2015 tarihindeki bir, 19 Haziran 2015 tarihindeki iki ve 26 Haziran 2015 tarihindeki bir teröristin cenazesine katıldığı görüntülerle tespit edilen Alçiçek, 22 Haziran’da ise terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine düzenlenen yürüyüşte yer aldı.

ÖZYÖNETİM AÇIKLAMALARINA KATILIM

Alçiçek’in, 14 Ağustos 2015 tarihinde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve HDP’li yöneticilerin gerçekleştirdiği sözde “özyönetim” açıklamasına da katıldığı bildirildi. Bu durum, söz konusu kişinin terör örgütü ile olan bağlantılarını ve terör faaliyetlerine aktif katılımını ortaya koyuyor.