Aldatıcı Reklamlara 125 Milyon TL Cezası

Ticaret Bakanlığı bünyesinde olan Reklam Kurulu, yanıltıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı sıkı bir denetim yapıyor. Tüketicilerin mağduriyetlerinin önüne geçmek için sahada denetimlerini hızlandırarak, aldatıcı reklamlara karşı mücadelesini sürdürüyor. Bakanlık, 2025 yılının ilk beş ayına ilişkin denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

DENETİM RAKAMLARI VE CEZA MİKTARI

Ocak-Mayıs döneminde 736 dosya Kurul tarafından değerlendirildi. Bu dosyalardan 661’i mevzuata aykırı bulunarak durdurulma cezası aldı. Aykırı tespit edilen uygulamalara toplamda 125 milyon 281 bin 151 TL idari para cezası uygulandı.

MEVZUATA AYKIRI DOSYALAR

15 Mayıs 2025 tarihli toplantıda incelenen 65 dosyadan 56’sı mevzuata aykırı olarak belirlendi. Bu dosyalar için durdurma cezası verilmesinin yanı sıra toplamda 10 milyon 495 bin 800 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, 5 dosya için tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla erişim engeli tedbiri getirildi.

KAMPANYALAR VE CEZALAR

Tüketici davranışlarını etkileyen tanıtımlar nedeniyle 6 firma hakkında yaklaşık 3,5 milyon TL idari para cezası uygulandı ve ilgili reklamlara erişim engeli kararı alındı. Ayrıca, elektronik ticaret sitelerinde ürün sıralamaları ve kullanıcı yorumlarının manipüle edilmesi konuları da Kurulun gündemine alındı.

KARANLIK TASARIMLAR ÜZERİNE İNCELEMELER

Karanlık tasarım uygulamalarına yönelik yapılan incelemelerde, bazı abonelik sistemlerinin tüketiciyi yanıltıcı bir şekilde sunulduğu tespit edildi. Bu durum nedeniyle bir firmaya idari para cezası verildi ve bu uygulamanın durdurulmasına karar verildi.