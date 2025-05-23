Aleyna Çakır Davasında Keşif Talebi Reddedildi

ALEYNA ÇAKIR DAVASINDA YENİ GELİŞMELER

‘Aleyna Çakır’ olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020’de Keçiören’deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun’un, daha önce Sema Esen’e şiddet uyguladığına dair görüntüler sosyal medyada yayımlandı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran davada önemli gelişmeler yaşandı.

ÜMİTCAN UYGUN HAKİM KARŞISINDA

Ümitcan Uygun’un intihara teşvik, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından yargılanmasına devam edildi. Yargılama, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirildi. Duruşmaya, başka bir dosyadan hükümlü ve tutuklu olan Ümitcan Uygun ile taraf avukatları ve Sema Esen’in ailesi katıldı.

SAİHA DEĞERLENDİRMELERİ VE GÖRÜŞLER

Mahkeme başkanı, bu celsede yargılamanın tanık beyanlarıyla devam edeceğini duyurdu ve Ümitcan Uygun’un abisi Erol Uygun’a söz verdi. Uygun, “Ümit ile Sema arkadaşlardı. Biz Sema’yı yaptığı işten dolayı istemiyorduk. Ümit bizden vazgeçti, gitti onu tercih etti. Zaman geçtikten sonra bize ‘istemiyorum Sema’yı ayrılacağım’ dedi. Sonra annemin gönlünü aldı,” açıklamasını yaptı. Ayrıca, “Ümit olay yerindeydi, perişan halde ağlıyordu,” dedi.

KEŞİF TALEBİNE RED

Esen ailesinin avukatı, “Tanıkların çelişkili ifadeleri değerlendirildiğinde olay yerine ilişkin keşif talebimizi yineliyoruz,” şeklinde konuştu. Tanık ve avukat beyanlarının ardından, mahkeme olay yerinde keşif talebini reddetti ve bir sonraki duruşmayı 26 Eylül’e erteledi.