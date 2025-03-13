Aleyna Çakır Davasında Ümitcan Uygun Savunması

ANKARA’DA DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Ankara’da, ‘Aleyna Çakır’ ismiyle tanınan Sema Esen’in (21) 3 Haziran 2020 tarihinde Keçiören’deki evinde boynunda iple ölü bulunmasıyla ilgili dava süreci başladı. Esen’in sevgilisi Ümitcan Uygun, “İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme” ile “Eziyet etme” suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen ilk duruşmada, sanık Ümitcan Uygun suçlamaları reddederken, Esen’in ailesi ile tanıkların dikkat çekici ifadeleri mahkemeye damgasını vurdu.

ÜMİTCAN UYGUN’UN SAVUNMASI

Cezaevinde başka bir davadan hükümlü bulunan Ümitcan Uygun, savunmasında suçlamaları kabul etmedi ve “Olay günü arkadaşımın asker eğlencesine gidecektik, Sema’yı götürmek istemedim, bu nedenle tartıştık. Telefonumu uçak moduna aldım. Dosyadaki video, olaydan önce çekildi. Sema ile karı-koca gibi yaşıyorduk, her çift gibi sözlü tartışmalarımız oldu ama darp olmadı. Astım hastasıydı, bayıldığı için öyle bir görüntü var. Ailem onu kabul etmeyince rest çekip onunla yaşadım.” dedi. Uygun, mahkemenin takdirine bıraktığını ifade etti.

AİLESİNDEN ÇARPICI İFADELER

Sema Esen’in annesi Hatun Esen, gözyaşlarıyla isyan ederek, “Ben anneyim, yavrumu ellerimle yıkadım. Her yeri mosmordu. O toprakta çürüyor, bu da hapiste çürüsün. Mezarının açılmasını istiyorum, sonuna kadar şikayetçiyim.” dedi. Baba Mehmet Esen ise, “En ağır cezayı alsın. Sürekli tehdit ediliyoruz, Erol Uygun ‘Dişlerinizi sökeriz’ diyor. Allah canımı alana kadar şikayetçiyim,” açıklamasında bulundu. Ağabey Himmet Esen, “Karı-koca hayatı diyor ama eziyet etti, çalıştırıp parasını yedi. Bu delikanlılığa sığar mı?” diyerek tepkisini ortaya koydu.

TANIKLARDAN ŞOKE EDEN İFADELER

Komşu L.K., Esen’in yaşadığı durumun şok edici detaylarını anlattı: “Binaya taşındıklarında bağırma ve dövme sesleri duymaya başladım. Aleyna, ‘Öldürüyorlar beni, eziyet ediyorlar’ diye bağırıyordu. Bana ‘Ne yapmalıyım?’ diye sordu, ‘Gitmen lazım’ dedim. ‘Merdivenden inme, seni atar’ diye uyardı. Telefonuna el koyduğu için benden yedek telefon istedi.” Başka bir tanık olan M.G., “Ümit, Sema’yı döverdi. İş çıkışında elinden zarfını alırdı, kollarında ve bacaklarında morluklar görüyordum,” dedi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VE KANIT TALEPLERİ

Ümitcan Uygun’un kardeşi Birol Uygun, “Aleyna ile çok yakındılar. İntihar etmesini istese evlenmeyi düşünmezdi,” ifadesini kullandı. Arkadaşı B.G. ise, “Evlenmeyi planlıyorlardı, araları iyiydi. Darba şahit olmadım,” diyerek sanığı savundu. Mahkeme, Esen’in yaşadığı dairede yeniden keşif talebini reddetti. Müştekilerin yeni tanık dinlenmesi talebi kabul edildi, ancak Ümitcan Uygun’un 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyasının eklenmesine karar verildi. Kamera kayıtlarının dosyaya kazandırılması talebi ise reddedildi ve duruşma ertelendi.

ADALET ARAYIŞI SÜRECEK

Sema Esen’in ölümüyle ilgili dava, tanıkların çarpıcı ifadeleri ve ailenin adalet arayışı ile başladı. Ümitcan Uygun’un suçlamaları reddetmesi, gerilimi artırırken, mahkeme süreci kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir konu olarak devam ediyor. Esen ailesi, “Hak yerini bulsun” diyerek mücadelelerine devam edecek.