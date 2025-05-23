“Aleyna Çakır Davasında Yeni Gelişmeler”

‘ALEYNA ÇAKIR’ DAVASINDA YENİ GELİŞMELER

3 HAZİRAN 2020 TARİHİNDEKİ ÖLÜM OLAYI

Sema Esen, kamuoyunda ‘Aleyna Çakır’ adıyla tanınıyor ve 3 Haziran 2020’de Keçiören’deki konutunda boynunda iple ölü şekilde bulundu. İddialara göre, sevgilisi olduğu söylenen Ümitcan Uygun’un, daha önce Sema Esen’e karşı şiddet uyguladığına dair görüntüler sosyal medya platformlarında yayımlandı. Bu olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve davada yeni gelişmeler yaşanıyor.

ÜMİTCAN UYGUN’UN YARGILANMASI DEVAM EDİYOR

Ümitcan Uygun, intihara teşvik, intihar kararını pekiştirme ve eziyet etme suçlarından dolayı yargılanmaya devam ediyor. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada, başka bir suçtan hükümlü ve tutuklu olan Uygun, taraf avukatları, ayrıca ‘Aleyna Çakır’ olarak bilinen Sema Esen’in ailesi salonda hazır bulundu.

AİLENİN BAŞKANLA YAPTIĞI GÖRÜŞME

Mahkeme başkanı, yargılamanın bu celsede tanık beyanlarıyla devam edeceğini söyleyerek Ümitcan Uygun’un abisi Erol Uygun’a söz verdi. Erol Uygun, “Ümit ile Sema arkadaşlardı. Biz Sema’yı yaptığı işten dolayı istemiyorduk. Ümit bizden vazgeçti ve onu tercih etti. Zaman geçtikten sonra anneme, ‘İstemiyorum Sema’yı, ayrılacağım’ dedi. Sonrasında annemin gönlünü aldı,” şeklinde ifadeler kullandı.

OLAY YERİ HAKKINDAKİ İFADELER

Erol Uygun, “Ümit olay yerindeydi ve perişan halde ağlıyordu,” dedi. Bu ifadeler, olayın duygusal yönünü ortaya koyarken, ailenin yaşadığı zorlukları da gözler önüne serdi.

KEŞİF TALEBİ REDDEDİLDİ

Esen ailesinin avukatı ise, “Tanıkların çelişkili ifadeleri değerlendirildiğinde, olay yerine ilişkin keşif talebimizi yineliyoruz” ifadesini kullandı. Tanıklar ve avukatın beyanlarının ardından mahkeme, olay yerinde keşif talebini reddetti ve duruşmayı bir sonraki seansa, 26 Eylül’e erteledi.