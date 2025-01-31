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Aleyna Tilki’nin Tarzı Sosyal Medyayı Salladı

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ALEYNA TİLKİ YENİ ŞARKISINI TANITTI

Aleyna Tilki, sosyal medya platformunda paylaşımları ile yeni eserini tanıttı. Ünlü sanatçının tarzı yine büyük bir ilgi uyandırdı. Müzik dünyasının genç ve yetenekli isimlerinden biri olarak, Aleyna Tilki, yaptığı açıklamalarla magazin dünyasında sıkça gündem oluyor. Son olarak TikTok hesabından gerçekleştirdiği paylaşım, şarkısından çok, seçtiği tarz ile dikkat çekti.

KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Genç yaşta sahip olduğu şöhreti ile dikkat çeken Aleyna Tilki, iddialı şarkılarıyla milyonlarca hayranına ulaştı. Bir süre önce üzerinde çalıştığı ve geçtiğimiz haftalarda hayranlarıyla buluşturduğu ‘Bekleyenim’ isimli şarkısını tanıtmak için kamera karşısına geçti.

Tilki’nin gri bikini giymesi ve tüm vücudunu gri renge boyaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dikkat çekici görünümü, kısa sürede gündeme oturdu.

KLİBİ DE GÜNDEM OLDU

Aleyna Tilki’nin geçtiğimiz haftalarda yayınladığı ‘Bekleyenim’ klibi de ilginç tarzıyla izleyicileri şaşırttı. Kendisine oldukça açık bir makyaj yaptırarak dikkat çeken şarkıcı, taşlardan oluşan büstiyeri ve leopar desenli taytıyla izleyenlerin ilgisini çekmeyi başardı.

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