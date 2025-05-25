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Ali Asaf İçin Balon Uçuruldu

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DAYANIŞMA ÖRNEĞİ YAŞANDI

Sancaktepe’de bugün, yürekleri ısıtan bir dayanışma olayı gerçekleşti. Kanseri yenerek herkesin sevinç gözyaşlarına boğulmasına neden olan minik Ali Asaf’ın tek bir isteği vardı: “Balon uçurmak.” Babasının sosyal medya platformundaki çağrısı, toplumun duygularını harekete geçirdi: “Arkadaşlar, bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” Bu anlamlı davet, Sancaktepe Belediyesi önünde binlerce insanın Asaf için bir araya gelmesini sağladı.

BİNLERCE YÜREĞİN CEVABI OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımın ardından bugün birçok kişi, Ali Asaf için bir araya gelmek üzere yola koyuldu. Araçlarla oluşturulan konvoylar, vatandaşların belediye meydanında buluşmasını sağladı. Saat 14.00’te Ali Asaf için binlerce balon, gökyüzüne salındı.

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