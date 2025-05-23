Ali Koç İnatçı! Camia İkiye Ayrıldı

FENERBAHÇE’DE GEÇEN HAFTALARDAN BEKLENEN GÖRÜŞME

Fenerbahçe’de uzun süredir heyecanla beklenen buluşma nihayet gerçekleşti. Kulübün mevcut başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, 22 Mayıs 2025 tarihinde Yıldırım’ın ofisinde bir araya geldi. Görüşmeye ayrıca Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da katıldı. Sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandıran bu toplantıda, özellikle eylül ayında düzenlenmesi planlanan olağanüstü seçimli genel kurulun tarihi gündeme geldi.

ALİ KOÇ’UN EYLÜL DESTEĞİ

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Ali Koç, Aziz Yıldırım’a olağanüstü seçimli genel kurulun neden eylül ayında yapılacağına dair argümanlarını sundu. Koç, kulübün transfer dönemi, sezon hazırlıkları ve finansal bağımsızlık için önemli adımların atıldığı bu süreçte erken bir seçimin risk taşıyabileceğini savundu. Fenerbahçe’nin ekonomik yükünü uzun yıllardır taşıdıklarını vurgulayan Koç, “Bu karar inat değil, inanç ve sorumluluktan ibaret” sözleriyle eylül ayını tercih etme sebeplerini açıkladı. Milliyet’in haberine göre, Koç, eylül ayındaki seçim tarihine dair ısrarını net bir şekilde dile getirdi. Yönetim, transfer dönemi ve yeni sezon hazırlıklarının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için bu tarihin kulüp menfaatlerine en uygun olanı olduğunu düşünüyor.

AZİZ YILDIRIM’IN SEÇİM ÇAĞRISI

Aziz Yıldırım ise görüşme sırasında seçim tarihinin erkene alınması gerektiğini savundu. Yıldırım, Fenerbahçe’nin mevcut durumunun belirsizlik yarattığını ve camianın bir an önce yeni bir yönetimle hareket etmesinin gerektiğini ifade etti. Fanatik’in haberine göre, Yıldırım, Ali Koç’a, “Seçimi eylül değil, bir an önce yapmalıyız” diyerek bu yönde bir çağrıda bulundu. Bu öneri, Yıldırım’ın kulübün istikrarı için acil bir çözüm arayışında olduğunu gösteriyor.