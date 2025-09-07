Ali Koç, MOURINHO’nun Ayrılığını Açıkladı

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ’UN KONGRE TOPLANTISI

Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç, bu ay yapılacak seçimler öncesi kongre üyeleriyle bir araya geldi. Koç, Uraz Kaygılaroğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği programa katılarak, son dönemde camianın gündemini etkileyen konularla ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Mourinho’nun ayrılma sebebine de değinen Koç, bu sürecin nedenleri hakkında bilgi verdi.

MOURINHO’NUN GÖNDERİLMESİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho’nun gönderilme gerekçelerini ilk kez açıkladı. Koç, “Benfica maçı sonrası geçen yıl oynanan futbolun devam edeceği hissini uyandırdığı için Mourinho’nun görevine son verdiklerini” belirtti. Koç, “Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık.” şeklinde konuştu.

Koç, konuya dair detayları paylaştı: “Mourinho’yu neden gönderdik? İlk kez burada açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa’da iş yapar ama Türkiye’de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz.”