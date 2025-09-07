Ali Koç, Mourinho’nun Gönderilme Sebebini Açıkladı

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ’UN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe’nin başkanı Ali Koç, bu ay yapılacak seçimler öncesi kongre üyeleriyle bir araya geldi. Koç, Uraz Kaygılaroğlu’nun moderatörlüğünde düzenlenen programda, son dönemde kulübün gündemini etkileyen bazı önemli konular hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle geçtiğimiz günlerde görevine son verilen ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun ayrılık sebeplerine de değindi.

MOURINHO’NUN GÖNDERİLMESİ NEDENİ

Mourinho’nun takımda kalmama sebebi hakkında ilk kez bilgi veren Koç, Benfica maçının ardından geçen yıl oynanan futbol tarzının devam edeceği izlenimi verdiği için Portekizli teknik adamla yollarını ayırdıklarını belirtti. Koç, konuyla ilgili, “Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık.” ifadesini kullandı.

Ali Koç, Mourinho’nun gönderilmesi konusundaki görüşlerini şu şekilde paylaştı: “Mourinho’yu neden gönderdik? İlk kez burada açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa’da iş yapar ama Türkiye’de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz.”