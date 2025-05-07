Ali Koç: Osimhen Bize Teklif Edilmedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor’da gündeme dair değerlendirmelerde bulundu ve Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen hakkında düşüncelerini paylaştı. Koç, sezonun başında Osimhen’in kendilerine teklif edilmediğini vurguladı.

TEKLİF EDİLMEDİ

“Victor Osimhen gibi golcü alacak mısınız? Sezon başında size önerildi mi?” sorusuna Koç şu şekilde yanıt verdi: “Biri tuzak, biri samimi soru! Osimhen, özel bir oyuncu ve Türkiye üstü bir oyuncu. Hiçbir zaman bize teklif edilmedi. O gün New York’tan Londra’ya indim sabaha karşı. Yoruldum, uyumuşum ve küfürlü mesajlar yağıyor bana. Osimhen, Suudi Arabistan’a gidiyordu. Son dakika Napoli Başkanı fiyatı artırdı ve rakam büyük değildi. Suudiler vazgeçti, Avrupa kapanmıştı ve sadece Türkiye vardı. Galatasaray’a nasip oldu.”

ÖZEL BİR KATEGORİ

Osimhen hakkında övgüde bulunan Koç, “Forvetlerimiz az gol atmadı ama forvete ihtiyacımız var. Victor Osimhen başka bir kategori ve o da 40 yılın başında gelir” açıklamalarında bulundu.

HARcAMA LİMİTİNE DİKKAT

Ali Koç, Victor Osimhen ile ilgili yapılacak anlaşmaların kurallara uygun şekilde olması gerektiğine dikkat çekerek, “Harcama limitine yer kalmaz! Bir oyuncuyla biter!” ifadesini kullandı.

GALATASARAY’IN ŞANSI

Son olarak Galatasaray’ın Osimhen konusunda şanslı olduğunu dile getiren Koç, “Osimhen konusunda şans Galatasaray’a çıktı. Çok da iyi oldu, Icardi kötü sakatlandı. Düşeş oldu, belki ikisi birden olsa, sıkıntı da olabilirdi” dedi.