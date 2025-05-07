Ali Koç’tan Seçim Hakkında Açıklama

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenilerek lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü. Bu sonuç, sarı-lacivertli takımın şampiyonluk şansını mucizelere bırakıyor.

Yönetim Tepkisi

Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş maçında özellikle yenen gol sonrası yönetime büyük bir tepki gösterdi. Taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Maçın ardından Samandıra’da takımı karşılayan taraftarlar, yönetim aleyhinde protestolar düzenledi.

Başkan Ali Koç’un Açıklamaları

Gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor kanalında önemli açıklamalarda bulunuyor. Koç, “O sene, bu sene gibi görünüyor” diyerek futbol dünyasındaki gelişmelere değindi. Ayrıca, kurumsal ve mali açıdan Fenerbahçe’nin iyi bir noktada olduğunu vurguladı ve “Beşiktaş mağlubiyeti ve derbi performansımız bu sene kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Seçim ve Aziz Yıldırım Vurgusu

Koç, seçim konusuyla ilgili olarak, Yüksek Divan Kurulu’nda söyledikleriyle aynı noktada olduklarını ifade etti. Aziz Yıldırım’a teşekkür ederek, “Aziz Başkan’ın başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü olma fikrini biz de devam ettirdik” dedi.

Futbol Branşı Üzerine Değerlendirmeler

Futbol branşı hakkında konuşan Koç, “Mali bağımsızlığı belli bir noktaya getirdik. Futbolda şampiyonluk olmadığında camiayı kesmiyor” açıklamasında bulundu. Ayrıca, tepkilerin yükselmesine üzülse de bunu anlayabildiğini belirtti.

Taraftarın Tepkisi ve Oyunculara Destek Çağrısı

Koç, taraftarın öfkesinin beklentilerden kaynaklandığını ifade etti. “Oyunculara tepkiyi anlamıyorum” diyerek, maç bitene kadar destek olunması gerektiğini vurguladı. Sahada olanların, önceki dönemlerde yaşanan durumlarla karşılaştırılamayacağını belirtti.

Fenerbahçe’nin Durumu Üzerine Son Sözler

Koç, kulübün içinde bulunduğu durumu ele alarak, bu sorunların çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. “Rakip takım olsam, Fenerbahçe’deki bu parçalanmışlık durumundan haz duyardım” diye konuştu ve öz eleştiride bulunarak “Kendimizi yıpratıyoruz” dedi.