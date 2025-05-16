Ali Özgentürk’ten veda töreni düzenlendi

ALI ÖZGENTÜRK’ÜN HAYATINI KAYBETMESİ

Türk sinemasının önemli isimlerinden yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk, 80 yaşında yaşamını yitirdi. “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Hazal”, “At” ve “Balkaya” gibi unutulmaz eserlere imza atan Özgentürk’ün vefatının ardından Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması’nda bir anma töreni gerçekleştirildi. Anma törenine, kardeşi Nebil Özgentürk, eşi Işıl Özgentürk, eski eşi Saynur Tezel, kızı Simay Özgentürk, yazar Sunay Akın, oyuncular Meltem Cumbul, Halil Ergün, Nur Sürer, Sumru Yavrucuk, Suna Selen ve sevenleri katıldı. Sinema salonunun fuaye alanı çiçeklerle süslendi. Tören öncesinde, Ali Özgentürk’ün hayatını ve sinema yolculuğunu anlatan kısa bir film gösterildi. Özgentürk’ün kamera arkasındaki emekleri ve unutulmaz filmlerinden kesitler salonda duygu dolu anlar yaşattı. Konuklar, anma sırasında Özgentürk’ün sanat hayatına ve kişiliğine dair anılarını paylaştı.

DUYGULAR SUNULDU

Anma töreninden önce basın mensuplarıyla görüşen Ali Özgentürk’ün kardeşi Nebil Özgentürk, “Ali ağabeyimi çok erken kaybettik. İnsan ağabeyi için tabutun başında fazla bir şey konuşamıyor. Sadece şunu söyleyeyim, dünyanın en projeci insanlarından birini kaybettik. Benim ağabeyim olmasının dışında 80’li yılların çok iyi ve değerli bir yönetmenini kaybettik” dedi. Ali Özgentürk’ün biyografik kısa film gösteriminden sonra duygularını paylaşan eşi yazar Işıl Özgentürk, “Çok canım yandı. Onunla ne kadar çok anı, olay, aşk dolu bir zaman geçirmişim. Şimdi ona bu güzel zamanlar için teşekkür ediyorum” diye ifade etti.

ANILAR KALPLERDE YAŞAYACAK

Ali Özgentürk’ün kızı Simay Özgentürk, “Babam çok özel ve olağanüstü bir insandı. Aklı hiç durmazdı. Hep yaratırdı. Son gününe kadar yarattı. Babamı gözlerinin gülmesiyle hatırlayacağım. Kahkahası ve şefkatiyle hatırlayacağım. Onu sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım” dedi. Yazar Sunay Akın, “Buraya gelirken tünelden yürüdüm. Yol boyunca baktım ve tanıdığım hiç kimseyi göremedim. Tanıdığım hiçbir sanatçıyı, sinemacıyı, tiyatrocuyu, edebiyatçıyı, müzisyeni görmedim. Oysa Ali ağabeyle dostlarımı defalarca görürdüm. Türkiye, nasıl büyük bir sanatçıyı kaybettiğimizi gerçekten idrak ediyor mu? Bilemiyorum” şeklinde değerlendirdi.

ÜZERİNDE YARATILAN ETKİLER

Oyuncu Halil Ergün, “Sinemamızın ve sanatçılarımızın başı sağ olsun. Dünden beri sarsılmış durumdayım. Sanatın her bölümünün uygarlığın ve toplumsal gelişim için en büyük fonksiyonu taşıdığına inanıyorum. Bu arkadaşlar o kahramanlardandır. Ali de onlardan biriydi” ifadelerini kullandı. Oyuncu Nur Sürer, “Ölümünü duyunca gerçekten çok üzüldüm ve şaşırdım. En son Şerif öldüğünde dedim ki, ‘Toplumsal sinemanın kapısını kapadık.’ Öyle değilmiş. Ali’yle bitmiş. Işıklar içinde uyu” dedi.

ANILARI YAŞATILACAK

Oyuncu Menderes Samancılar, “İnsan olarak mükemmeldi. Filmleri de öyleydi. Böyle değerli insanlar kolay gelmiyor. Mümkün olduğunca elimizden geldiğince anılarını yaşatmaya çalışacağız. Her zaman da saygıyla anacağız. Ruhu şad olsun. Nur içinde yatsın” şeklinde konuştu. Aynı zamanda oyuncu Sumru Yavrucuk, “Aşkıyı, sevgiyi, emeği filmlerinde bir nakış gibi işleyen önemli bir sinema yönetmenini ve çok entelektüel bir insanı kaybettik. Acımız tarifsiz. Başka söyleyecek bir şey yok. Herkese sabırlar dilerim” dedi. Son olarak, oyuncu Suna Selen, “Başımız sağ olsun. 3 filmde çalıştık. Harikaydı. En anlayışlı yönetmenlerden biriydi. Hatta en anlayışlısıydı diyebilirim” diye belirtti. Ali Özgentürk’ün cenazesi Adana’ya gönderildi.