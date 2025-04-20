Ali Ülker’den Stratejik Büyüme Vurgusu

Ali Ülker, Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2025’te

ULUSLARARASI EKONOMİ ZİRVESİ’NDEKİ KATILIMI

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0” temasıyla 17 Nisan’da başlayan Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2025’in ikinci gün konukları arasında yer aldı. Ali Ülker, Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik moderatörlüğünde düzenlenen “Liderlerin Gelecek Senaryoları: Yeni Dünya, Yeni Şirket, Yenilikçi Yatırım ve Stratejiler” adlı oturuma, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Gürol Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat ve TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve TAV Havalimanları Kurucu Ortağı Mustafa Sani Şener’le birlikte katıldı. Yıldız Holding’in stratejik öncelikleri ve geleceğe dönük hedeflerini paylaşan Ali Ülker, dünyadaki ticaret savaşları nedeniyle artık sadece ihracata dayalı bir global büyümenin mümkün olmadığını ifade etti.

ODAKLANMA STRATEJİSİ İLE BÜYÜME

Geleceği şekillendiren teknoloji liderleri, sosyal liderler, araştırma kurumları ve üniversitelerin sağlayan ipuçlarından yararlandıklarını belirten Ülker, “Yıldız Holding’in stratejilerinden biri dünyadaki ekonomik bloklaşmaları öngörerek farklı coğrafyalarda yatırımlarını güçlendirmek oldu. Türkiye ana üretim ve ihracat üssümüz olmakla birlikte Çin, Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa, İngiltere ve Amerika’daki üretim ve yatırımlarımızla çok farklı noktalarda kendimizi garantiye almış durumdayız” dedi. Ayrıca, Yıldız Holding’de bir ara 52 kategoride ürün olduğunu, bunu sayıca azaltarak ana işlerine odaklandıklarını ve bu stratejinin dolar bazında yüzde 40’lık bir büyüme sağladığını kaydetti. “Birçok varlığımızı sattık, birçok kategoriden ve işten çıktık ama odaklanma sayesinde küçülme yerine büyüme geldi. Bu da stratejimizin çalıştığını gösteriyor,” diye ekledi.

EĞİTİM VE MUTLULUK YARISMA PROGRAMLARI

Stratejileri oluştururken Yıldız Holding’in 82 bine ulaşan insan kaynağının katkısına büyük önem verdiklerini vurgulayan Ali Ülker, “Senenin Yıldızları” gibi global yapının tamamındaki çalışanlarını kapsayan yarışmalar ve ödül mekanizmaları hayata geçirdiklerini açıkladı. “Mutlu Et, Mutlu Ol” felsefesiyle çalışan bir şirket olarak “Senenin Yıldızları” programında “Mutluluk” kategorisinde sosyal sorumluluk projelerini ödüllendirdiklerini belirtti.

KADIN TEMSİLİ VE YAPAY ZEKA HEDEFİ

Halka açık şirketlerinin varlığı nedeniyle büyük önem taşıyan Yönetim Kurullarında kadın yöneticilerin üçte bir oranında temsil edildiğine dikkat çeken Ali Ülker, fırsat eşitliği sayesinde kadın çalışan oranının 5 yılda yüzde 37’den yüzde 49’a yükseldiğini açıkladı. 2024’te yeni işe alımların yüzde 60’ının kadınlardan oluşacağını ifade eden Ülker, “Yönetim Kurulu üyelerinin görevi sadece Yönetim Kurulu Başkanı’nın fikirlerini tasvip etmek değil,” diyerek, “Başını sallayan, sizi tasdik eden üyelerden ziyade, sizi zorlayan üyeleri getirmelisiniz bu konuma” dedi. Yapay zekânın hayatın her alanında kullanıldığını ve “Yapay zekânın Yönetim Kurulu toplantısını takip etmek, toplantı notlarının özetini yapmak, ulaşamadığımız verilere anında ulaşarak kurula bilgi sunmak gibi bir işlevi olsun,” diyerek, “Benim şu an en büyük hedefim, yapay zekayı Yönetim Kurulu odasına taşımak,” şeklinde sözlerini tamamladı.