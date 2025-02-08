Ali Yerlikaya: İki Terörist Edirne’de Yakalandı

TERÖRLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Türkiye, terörle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Hem sınır içinde hem de ötesinde düzenlenen operasyonlar, çeşitli hain yapıların faaliyetlerini engellemeye yönelik yeni başarılara imza atıyor. Güvenlik güçleri, bu operasyonlarla terör örgütlerine ciddi darbeler vuruyor.

İKİ TERÖRİST YAKALANDI

Son olarak, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı’nın iş birliğiyle Edirne’nin Meriç ilçesinde “Gürz-45” operasyonu gerçekleştirildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbari çalışmaları sonucunda PKK/KCK üyesi iki terörist etkisiz hale getirildi. Yakalanan teröristler, gri kategoride aranan Serhabun Malazgirt kod adlı Bülent Taşer ve Sarya Baran kod adlı Leyla Hüşeng olarak belirlendi.

DAHA FAZLA OPERASYON YAPILACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı operasyonun detaylarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Yerlikaya’nın ilettiği bilgilere göre, “Gri kategoride yer alan PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü mensubu Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer ile Sarya Baran (Kod adlı) Leyla Hüşeng isimli teröristler, Edirne ili Meriç ilçesinde gerçekleştirilen ‘GÜRZ-45’ operasyonuyla yakalandı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız” diye belirtti.

GEÇMİŞİNDE BİRÇOK SUÇ VAR

Edirne İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbari sonuçlarına göre etkisiz hale getirilen terörist Bülent Taşer’in geçmişte birçok terör olayında ismi geçiyor. 2008 yılında Bitlis-Sehi, Batman-Sason ve Kozluk kırsalında faaliyet gösteren Taşer, 13 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis-Merkez Çalıdüzü köyünde uzaktan komutalı EYP kullandı. Ayrıca, 18 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis/Merkez Yukarıdölek köyü bölgesinde yol kesme, araç yakma ve adam kaçırma eylemlerinde yer aldı. 23 Haziran 2012’de de Bitlis-Tatvan arasında yer alan Rahva Trafik Denetleme Büro Amirliğine roketle saldırı düzenlediği tespit edildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmaya tebriklerimi iletiyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle.