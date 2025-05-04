Ali Yerlikaya: Provokatif Paylaşımlar İzlenecek

İÇİŞLERİ BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırının sonrasında sosyal medya platformlarında provakatif paylaşımlar yapan kişilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, “Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz.” sözlerini kullandı.

SOSYAL MEDYA TAKİBİ

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provakatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor.” ifadelerini ekledi. Bakan, söz konusu olayla ilgili olarak suçlu olanların adalet önüne çıkarılacağına vurgu yaptı.