Ali Yerlikaya: Provokatif Paylaşımlar İzlenecek

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleşen saldırının ardından sosyal medyada provokatörce paylaşım yapan kişiler hakkında konuştu. “Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz” dedi.

SANAL DEVRIYELER TAKİP EDİYOR

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, bu tür girişimlerin üzerine kararlılıkla gidileceğini vurguladı.