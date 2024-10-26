Aliağa Limanı’nda Rüşvet Operasyonu Gerçekleşti

ALİAĞA’DA RÜŞVET VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASI

İzmir’de Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Aliağa Mali Suçlar Büro Amirliği tarafından sürdürülen “rüşvet” ve “görevi kötüye kullanma” soruşturması kapsamında Aliağa Liman Başkanlığı’nda çalışan memurlar ile gemi acentesi şirketleri çalışanları arasında birtakım yasadışı uygulamalar tespit edildi. Aliağa ilçesindeki limanlara gelen gemilerin geliş-gidiş zamanlarıyla, gemi personelinin mesleki yeterlilik belgeleriyle ve gemilerin getirdiği konteynır sayıları gibi konulardaki tutarsızlıklar hakkında cezai işlem yapılmaktan kaçınılarak, bu fiillere göz yumma karşılığında para alışverişi yapıldığı belirlendi.

SUÇ DELİLLERİ VE OPERASYON

Söz konusu suçlarla ilgili yapılan tespitler, MASAK verileri, fiziksel ve teknik takip çalışmaları ile kamera görüntüleriyle delillendirildi. Dosya kapsamında belirlenen 61 hedef şahıstan 6’sının kamu görevlisi olduğu 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 Ekim’de saat 07.00’da İzmir merkezli olarak toplam 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şahısların hepsi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda şüphelilerin dijital materyalleri ele geçirildi. Alınan ifadeler neticesinde 1 kişi daha yakalanarak gözaltı sayısı 33’e ulaştı. Rüşvetle ilgili söz konusu meblağın yaklaşık 3.5 milyon TL civarında olduğu değerlendiriliyor.

TUTUKLAMA AŞAMASI

Emniyet süreçlerinin ardından Aliağa Sulh Ceza Hakimliği’ne tutuklama talebiyle sevk edilen 33 şüpheliden 23’ü tutuklandı. Bunlardan 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise mahkemeden tamamen serbest kaldı. Bu durum, soruşturmanın ciddiyetini ve yürütülen çalışmaları ortaya koyuyor.