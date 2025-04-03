Alican Yücesoy Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Alican Yücesoy kimdir sorusunu merak edenler, sanatçının yaşı ve memleketi hakkında da bilgi arıyor. Dizi ve filmlerindeki başarılı performanslarıyla öne çıkan Alican Yücesoy, son zamanlarda tiyatro sahnelerinde de adını duyurmaya devam ediyor. Peki, Alican Yücesoy kimdir? Alican Yücesoy kaç yaşında, nereli?

EĞİTİM HAYATI VE İLK ADIMLAR

Alican Yücesoy, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Bursa’da tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimine Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde devam ediyor. Okula girdiği günün ardından gerçekleştirilen bir seçmeye katılmasıyla Bakırköy Belediye Tiyatrolarında kariyerine adım atıyor. Ardından pek çok dizi ve sinema projesinde yer alıyor. 2015 yılı itibarıyla Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nun yeni genel sanat yönetmeni olarak görev alıyor.