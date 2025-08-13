Meteoroji Uyarısı İstanbul İçin Geçerli

METEOROLOJİ’DEN UYARI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre; Halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14 Ağustos 2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar Marmara’nın batısı ile İzmir ve Manisa’nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Silivri, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda, kuvvetli rüzgar ve dalga nedeniyle bu ilçelerde denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

MARMARA BÖLGESİ’NDE RÜZGAR ETKİSİ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden gelen bilgilere göre, Marmara Bölgesi’nin bugünden itibaren perşembe gecesine kadar rüzgarlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Perşembe gecesine kadar İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’de fırtına ve kuvvetli rüzgar eseceği değerlendiriliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.